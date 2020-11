»Det var den største mavepuster. Så scorer de til 3-1, og kampen dør lidt hen,« sagde Christian Eriksen til Kanal 5 efter landsholdets nederlag mod Belgien.

Kort efter pausen indkasserede Danmark et mål til 2-1, hvor belgierne var hurtige til at tage et frispark og sende bolden op til Romelu Lukaku, der sparkede bolden i kassen.

Danskerne så ud til at snorksove i situationen, og selvom nederlaget til verdensranglistens nummer et ikke kan anses som en overraskelse, er det måden, det skete på, der vækker ærgrelse.

»Vi er bitre og irriteret over, at vi ikke får et bedre resultat i dag. Men jeg tænker på alle de kampe, vi har spillet og de sejre, vi har fået. At sætte os selv i den situation, hvor vi kunne få en finale mod Belgien i dag, det var stort i sig selv,« sagde Christian Eriksen.

Målorgiet blev vundet 4-2 af de belgiske værter, hvilket betyder, at Danmark ender som nummer to i sin Nations League-gruppe efter Belgien, men foran England og Island.

Og ja, muligheden for at spille Final 4-stævnet glippede med onsdagens nederlag, men ikke desto mindre tror Inter-kreatøren på, at det danske landshold er på vej i den rigtige retning.

»Vi kan lære meget af Belgien i forhold til kynismen. Hvis man skal op, hvor det er sjovt, skal man have kynismen til at afgøre kampene. Den mangler vi lige lidt. Men jeg synes, at det har været et spændende år lige siden Hjulmand har taget over. Der er en masse nye ting, som vi lærer stille og roligt, og jeg synes efterhånden, at vi har fået godt styr på, hvad han gerne vil,« fortæller Christian Eriksen.

Kampen mod Belgien var Danmarks sidste i 2020.