Christian Eriksen erkendte sin store fejl, men var ovenud glad for, at Tottenham sikrede CL-semifinale.

Christian Eriksen var meget tæt på at få en særdeles uheldig hovedrolle, da Tottenham onsdag spillede sig i Champions League-semifinalen efter to kvartfinaleopgør mod Manchester City.

Bagud 3-4 fejlede Eriksen med en aflevering, og det hele endte med, at Raheem Sterling scorede til 5-3 for City.

Det troede alle, men så viste video, at der var offside i situationen, og målet blev annulleret, og med samlet 4-4 var Tottenham klar til mødet med Ajax.

- Jeg må være en af de heldigste mænd på jorden i dag. Jeg troede, det hele var forbi. Med den sidste bold, hvor de scorede, troede jeg, det var overstået, siger Christian Eriksen i et interview med TV3+.

- Gudskelov var der offside. Det er svært. Det er meget svært, hvad der gik igennem hovedet. Det var en rutsjebanetur op og ned og frem og tilbage. Jeg fik også lige tabt hovedet til sidst. Det var en sjov kamp at spille, og heldigvis er jeg på vindersiden, siger Eriksen.

Han erkendte, at det gik så stærkt til sidst, at han ikke nåede at tænke meget.

- Jeg nåede slet ikke at reagere. Jeg havde nærmest sagt til mig selv, at nu har du smidt det hele væk, og det var ligesom det, siger Christian Eriksen.

Glæden over resultatet blev også delt af Tottenhams sydkoreanske Son Heung-min, som leverede to scoringer i første halvleg, hvor Tottenham kom foran 2-1, inden det blev 2-3 efter 21 minutter.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det var hårdt og vanvittigt, men vi er stolte. Det var skørt. Vi kæmpede i 90 minutter. Vi viste utrolig karakter, siger Son ifølge uefa.com.

/ritzau/