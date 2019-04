Det holdt godt nok hårdt.

Efter at have domineret hele kampen mod bundholdet Brighton, skulle der et drømmehug fra Christian Eriksen til for Tottenham.

En snæver 1-0-sejr blev det til på hjemmebanen, og dermed har London-holdet taget et vigtigt skridt i kampen.

Oven på strabadserne mod Brighton erkendt Eriksen også, at det var et lidt dejligere mål end normalt.

»Jeg tror selvfølgelig i slutningen af en kamp, er det lidt sjovere at score og kunne få sejren. Det var et dejligt tidspunkt at score på. Det var lidt en lettelse efter alle de skud, jeg personligt og alle de andre havde haft. Det var en kamp rettet mod ét mål,« siger Christian Eriksen til norsk TV2 i et interview, du kan se i fuld længde i toppen af artiklen.

Den hårdt tilkæmpede sejr er, ifølge Eriksen, også et tegn på, at Premier League fortsat er i rivende udvikling.

»Alle hold i Premier League bliver bedre og bedre, så det bliver sværere og sværere at spille mod alle hold. Når man ser i dag, vi først scorer i 88. minut, så er det også sent i forhold til en kamp, hvor du fornemmer og troede, den skulle afgøres inden,« siger Eriksen.

Du kan se Eriksens drømmekasse her.