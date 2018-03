Christian Eriksen var den store helt for Tottenham, da holdet lørdag spillede sig i FA Cup-semifinalen med en 3-0-sejr over Swansea efter to mål af danskeren.

Semifinalerne i verdens ældste fodboldturnering spilles på Wembley, hvor Tottenham i denne sæson har hjemmebane på grund af klubbens stadionbyggeri.

Uanset hvem modstanderen bliver, vil Eriksen i finalen, så han kan ende med at løfte trofæet på klubbens midlertidige hjemmebane, der også huser finalen.

»Vi har en masse selvtillid, og nu må vi afvente lodtrækningen, men det bliver jo ikke uvant for os at spille på Wembley. Uanset hvem vi trækker, skal vi yde en god indsats, så vi kan komme i finalen,« siger han ifølge Tottenhams hjemmeside.

Danskeren fortæller, at selvtilliden på holdet er stor, selv om klubben for nylig måtte se sig slået ud af Champions League af Juventus.

»Vi går ind til hver kamp med en følelse af, at vi kan vinde. Vi er nødt til at vinde. Det er det samme hver eneste kamp. Det er uanset, om der er tre point på spil eller en plads i en semifinale,« siger Eriksen.

Fynboen scorede sit første mål mod Swansea med sit venstre ben i det 11. minut. Efter en time brugte han det modsatte ben til at gøre det til 3-0.

Der var tale om en stensikker sejr, mener han.

»Vi havde masser af boldbesiddelse lige fra kampstart. Det tidlige mål åbnede kampen, og det gav os en tryghed i resten af første halvleg. Erik Lamelas mål til 2-0 punkterede opgøret,« siger Eriksen.

Christian Eriksens træner, Mauricio Pochettino, var naturligvis også begejstret for sin dansker, der ifølge ham kun bliver bedre og bedre for hver sæson, der går.

»Christian gør det fantastisk godt. Han er en meget vigtig spiller for os. Han stepper op hver eneste sæson, og i dag var han også fantastisk med to mål,« sagde Tottenham-manageren på pressemødet efter kampen.

I semifinalen kan Tottenham trække Manchester United, Brighton, Leicester, Chelsea, Wigan eller Southampton. Feltet af mulige modstandere bliver kogt ned til tre, inden der trækkes lod søndag aften efter de sidste kvartfinaler.

/ritzau/