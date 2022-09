Lyt til artiklen

Det var en afdæmpet, men smilende Christian Eriksen, der kunne lade sig blive interviewet af Sky Sports, efter han i høj grad var med til, at Manchester United søndag besejrede Arsenal med cifrene 3-1.

Eriksen havde faktisk en fod med i alle tre mål og lagde op til det ene af slagsen. Og den danske midtbanegeneral fik da også overrakt prisen som kampens spiller, da Manchester United-legenderne Roy Keane og Gary Neville – der nu arbejder som eksperter for Sky Sports – snakkede med den danske stjerne efter kampen.

Det var dog ikke meget, at ireren havde at sige til Eriksen efter kampen – og det var der en meget god grund til.

Den tidligere midtbanegeneral kunne nemlig stadig huske, hvordan Christian Eriksen scorede et hattrick mod Irland i 5-1-sejren i Dublin i 2017, hvor Danmark sendte Irland ud af VM-kvalifikationen. Du kan se episoden i klippet herunder.

Keane "I have no questions because I'm still upset over Dublin when you scored."



Eriksen "It's a good night out Dublin."



Roy Keane has not forgiven Christian Eriksen for scoring against Irelandpic.twitter.com/npTLgUFPbB — Football Daily (@footballdaily) September 4, 2022

»Jeg har ingen spørgsmål, (til Eriksen, red.) fordi jeg stadig er sur over det i Dublin, hvor du scorede, siger Roy Keane, der i øvrigt indtog rollen som assistenttræner på det irske landshold dengang.

Christian Eriksen lod sig ikke gå på af drilleriet, men reagerede blot med et smil og kommentaren:

»Vi havde en god aften i Dublin.«

Herefter slog Eriksen fast i interviewet, at det med tanke på resultatet var »en herlig eftermiddag« og at han virkelig stoler på Manchester United-cheftræner Erik ten Hags måde at spille på.

