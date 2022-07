Lyt til artiklen

Hvis du glæder dig til at se Christian Eriksen i aktion for Manchester United, så må du vente lidt endnu.

Den danske landsholdsspiller er nemlig ikke taget til Australien, hvor 'De røde djævle' lige nu er på træningslejr.

Her venter to kampe mod Crystal Palace og Aston Villa, men det bliver altså uden Eriksen på banen. Det skriver BBC.

Kampen mod Crystal Palace vandt Manchester United med 3-1 tirsdag uden den danske stjerne i truppen. Til gengæld vil Eriksen støde til holdet, når turen den 30. juli går til Oslo, og her kan danskeren få debut for sin nye klub.

Debuten kan i så fald blive mod spanske Atlético Madrid på Ullevål Stadion næste lørdag.

Hvis ikke Eriksen kommer på banen her, kan han i stedet få debut på Old Trafford dagen efter, hvor endnu en spansk klub – denne gang Rayo Vallecano – kommer på besøg på danskerens nye hjemmebane.

Det er ikke mange dage siden, at Christian Eriksen blev præsenteret som ny spiller i Manchester United.

»Manchester United er en speciel klub, og jeg kan ikke vente med at starte i klubben. Jeg har haft det privilegium at spille på Old Trafford mange gange, men at gøre det i den røde trøje bliver selvfølgelig en fantastisk følelse,« lød det fredag fra 30-årige Eriksen.

I klubben får han den nytiltrådte manager Erik ten Hag som træner.

Hollænderen kommer med en fortid i Ajax, hvor Christian Eriksen også har spillet. I vinter genoptrænede han også i den hollandske storklub som en del af sit comeback til fodbolden efter sit hjertestop i Parken sidste sommer.

Christian Eriksen har fået en kontrakt på tre år i Manchester United.