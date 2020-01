»Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte.«

Sådan indleder Christian Eriksen sit afskedsopslag til Tottenhams fans på sin Instagram-profil.

Efter tirsdagens skifte til Inter har der været stille omkring danskerens afsked med fansene i London-klubben, som han har repræsenteret i mere end seks år.

Og netop tavsheden siden tirsdagens skifte havde flere Tottenham-fans da også bidt mærke i på Twitter:

'Hvor er den farvel-besked til fansene?'

'Jeg giver kun lige Christian Eriksen indtil i morgen tidlig (i dag, red.) til at komme med et farvel til fansene.'

'Alle Tottenham-fans forventer altså et farvel fra Eriksen, også selvom de opførte sig dårligt over for ham til sidst.'

'Intet farvel til fansene efter næsten syv år. Det er mangel på klasse.'

Christian Eriksen spillede i Tottenham fra 2013 til 2020. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Christian Eriksen spillede i Tottenham fra 2013 til 2020. Foto: DYLAN MARTINEZ

Nu er den 'farvel'-besked så endelig kommet, og danskeren kigger tilbage på en rigtig god tid i sin fodboldkarriere.

»Jeg havde ikke tid til at sige farvel til alle, selvom jeg følte, jeg spillede en masse kampe, som alle troede var min sidste,« skriver han og fortsætter:

»Jeg har så mange utrolige minder fra de sidste seks og et halvt år, jeg var i Tottenham. Jeg nød at være på træningsanlægget hver dag og at spille kampe på stadion, men nogle gange vil man bare prøve noget nyt.«

Danskeren skiftede i 2013 til Tottenham fra Ajax, og selvom det blev et farvel med blandede følelser og en bænkplads til sidst, så glæder danskeren sig til at møde fansene i London i fremtiden.

Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24. Vis mere Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24.

»Så, Tottenham-fans, det har været en fornøjelse at spille for jeres klub, og forhåbentlig ses vi igen på et tidspunkt. Alt det bedste,« slutter han af med.

Christian Eriksen blev tirsdag præsenteret på en kontrakt i den italienske storklub, der løber frem til 30. juni 2024, efter at have gennemført to lægetjek og hilst på cirka 100 fremmødte Inter-fans, som gjorde det ganske sikkert, at Christian Eriksen kunne kalde sig Inter-spiller.

Ifølge flere internationale medier ligger transfersummen på cirka 150 millioner danske kroner, og Eriksen bliver én af de bedst betalte spillere i den italienske Serie A.

Den anerkendte transferjournalist Matteo Barzaghi siger til B.T., at Christian Eriksen kommer til at tjene 10 millioner euro om året.