Det lader til, at Christian Eriksen holder Tottenham på pinebænken.

Den danske landsholdsstjernes kontrakt med den engelske klub udløber om 18 måneder, og selvom klubben flere gange har givet udtryk for, at de ønsker at beholde ham, er der intet nyt fra Eriksen-lejren.

Og nu er Tottenhams manager Mauricio Pochettino kommet med endnu en lidt kryptisk udmelding.

»Man siger, at intet nyt er godt nyt. Men i dette tilfælde ved jeg ikke, om det er sandt.«

Christian Eriksen har været i Tottenham siden 2013. Foto: EDDIE KEOGH

Sådan lød det efter tirsdagens sejr over Cardiff, skriver Evening Standard. Danskeren kom på måltavlen i kampen, men med en kontrakt der endnu ikke er fornyet er spørgsmålet, om for Tottenham gælder om at nyde fynboens sprudlende evner, mens klubben stadig kan.

Ifølge det engelske medie har Christian Eriksen allerede fået et kontraktilbud, men han har endnu ikke givet en tilbagemelding.

Ifølge mediet er det en kontrakt, der angiveligt tilbyder danskeren cirka dobbelt så meget i løn, som han får lige nu. Men det er altså endnu ikke blevet til en underskrift fra landsholdsstjernen.

Og Mauricio Pochettino har også før hentydet til, at bolden ligger hos Christian Eriksen.

Foto: REBECCA NADEN

»Fodbold er så dynamisk. Det ændrer sig hver dag, hver sæson. Det er ikke kun vores beslutning (klubben, red.), det er altid spillerens beslutning,« har han tidligere sagt til Sky Sports.

Og i den forbindelse lagde manageren ikke skjul på, at han da gerne så, at Christian Eriksen fik skrevet under.

»Selvfølgelig er det en person, klubben vil have i fremtiden. Men lige nu skal vi fokusere. En spiller som ham er fokuseret og forsøger at spille gode kampe, som vi har brug for. Der bliver truffet en beslutning i slutningen af denne sæson eller måske allerede i løbet af de næste dage. I januar,« sagde Pochettino om Christian Eriksen, der i årenes løb er blevet kædet sammen med flere klubber.

I november var det ifølge et engelsk medie Real Madrid, der bejlede til den danske landsholdsspiller. Ugerne forinden var det italienske Juventus, der blev nævnt som et brandvarmt emne til en ny klub til Eriksen.