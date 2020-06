Inter smed to føringer i slutfasen og spillede 3-3 hjemme mod Sassuolo. Christian Eriksen fik 63 minutter.

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen fik lidt over en time på banen, da Inter onsdag aften dummede sig på hjemmebane i Serie A.

Hjemme i Milano lykkedes det kun for Inter at få 3-3 mod Sassuolo fra tabellens kedelige halvdel efter at have smidt to føringer i slutfasen.

Dermed kan Inter formentlig godt glemme alt om at blive en del af mesterskabskampen, da afstanden op til Juventus er på otte point, mens Lazio også er foran Inter.

De undertippede gæster chokstartede med et kontramål af Francesco Caputo i det fjerde minut.

I minutterne inden pausen fik Inter dog vendt opgøret med to scoringer. Først udlignede Romelu Lukaku på et straffespark, og dernæst bragte Cristiano Biraghi Inter på 2-1.

I det 63. minut kunne en ret så anonym Christian Eriksen sætte sig på bænken. Fynboen havde dog dårligt sat sig til rette, før han blev vidne til sæsonens afbrænder i italiensk fodbold.

På uforståelig og forunderlig vis lykkedes en upresset Roberto Gagliardini med at sende bolden på overliggeren, selv om målet få meter foran ham var helt tomt.

Den spildte chance for at lukke kampen blev straffet i en hektisk slutfase.

Først udlignede Domenico Berardi til 2-2 på et straffespark med ti minutter tilbage af opgøret.

Siden bragte Borja Valero Inter tilbage i front, da han ikke blev dækket op efter et frispark, men med to minutter tilbage af den ordinære tid udlignede Sassuolo igen.

Denne gang var det Inter, som kiksede opdækningen, og det udnyttede Giangiacomo Magnani til at lave 3-3-målet.

I tillægstiden blev en sløj Inter-aften krydret med en udvisning til forsvarsprofilen Milan Skriniar.

/ritzau/