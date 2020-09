Christian Eriksen ærgrer sig over ikke at kunne give Kasper Hjulmand en sejr i debuten som dansk landstræner.

Det danske fodboldlandshold fik i den første kamp under Kasper Hjulmands ledelse brudt en flot stime med lørdagens 0-2-nederlag til Belgien.

Det var det første nederlag i Parken i fire år for A-landsholdet, som desuden fik afsluttet en imponerende stime uden nederlag.

Forgængeren Åge Hareide havde ikke har tabt en betydende kamp i ordinær spilletid siden oktober 2016 - en stime på hele 34 kampe.

Christian Eriksen er ærgerlig over at indlede Hjulmands æra med et nederlag.

- Vi tæller ikke nederlag, når der ikke er fans. Ej. Det er bittert, at vi taber. Vi kørte på en flot stime, men det er nye tider, og vi skal lave en ny stime. Det skal vi ændre på, og det starter fra på tirsdag, siger Eriksen.

Tirsdag tager Danmark imod England i den næste kamp i Nations League.

Hjulmand kan i den kamp forsøge at implementere endnu flere idéer i det danske spil end man så i kampen mod Belgien, hvor fundamentet fra Hareide også stadig var tydeligt.

- Indtil videre er der ikke ændret så meget. Jeg har ondt af, at han (Hjulmand, red.) kommer ind på den her måde, og det er svært at overtage fra, hvordan det gik før.

- Han vil gerne sætte os ind i sine idéer så hurtigt som muligt, og vi har haft en meget lovende træningsuge, påpeger Eriksen.

Under Hareide havde Eriksen sin hidtil mest succesrige periode som spiller med 24 mål i 38 landskampe.

- Rollen er der ikke den store forskel på. Vores opspil og positioner er måske lidt anderledes, vi spiller med lidt mere boldbesiddelse.

- Jeg skal være afgørende som under Åge, men det var ikke min bedste kamp, siger Eriksen.

/ritzau/