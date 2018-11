Landsholdsspilleren Christian Eriksen har fået god tid til at komme sig ordentligt over den overbelastningsskade i lysken, som generede ham i slutningen af september og første halvdel af oktober.

I stedet for at vade direkte tilbage på holdkortet i Tottenham, er Eriksen blevet skånet for at starte inde i to kampe om ugen, og kun to gange i Tottenhams syv kampe siden Eriksens comeback, har han fået fuld spilletid.

Selv om Eriksen gerne vil spille hver gang, har den begrænsede spilletid været med til at genopbygge et fysisk overskud.

Derfor er han i denne uge mødt ind i landsholdslejren uden skavanker før Nations League-kampene mod Wales og Irland.

»Det føles helt nyt for mig, at jeg kun spiller en kamp om ugen, når jeg har været vant til at spille to kampe om ugen og ind i mellem endnu flere,« siger Christian Eriksen:

»Min krop har det igen rigtig fint, og jeg føler mig godt tilpas. Hvis jeg er rigtig træt, kan jeg godt mærke lidt til skaden, men jeg har jo ikke spillet så meget, så derfor er jeg ikke blevet så træt endnu.«

Eriksen regner med, at han vil være i stand til at spille 90 minutter fredag mod Wales og igen mandag mod Irland, hvis landstræner Åge Hareide finder det nødvendigt.

»Jeg har ikke fået noget at vide fra Tottenham om, at jeg skal tage særlige hensyn med landsholdet. Jeg kommer ind, som jeg plejer, jeg vil gerne spille så meget som muligt, men jeg skal selvfølgelig lytte til min krop,« siger Christian Eriksen

Han missede landskampene mod Irland og Østrig i oktober.

Om sin nu overvundne skade fortæller han, at han fik betændelse i lysken efter en overbelastningsskade. Selv om det føltes sådan, var der ikke tale om betændelse i mavemusklerne, som det tidligere var meldt ud.

Åge Hareide er glad for, at Tottenham har vist ansvarlighed ved tålmodigt at genopbygge Christian Eriksens krop.

»Det er godt for både ham og landsholdet, at han ikke har spillet så meget. Han er kommet ind i lejren med friske ben. Tottenham har været forsigtige med ham efter skadesperioden. Det er klogt, for de er i gang med et meget hårdt program,« siger Åge Hareide.

