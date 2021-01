Inter var på vej til at vinde ude over AS Roma, men hjemmeholdet udlignede til slutresultatet 2-2.

Inters jagt på lokalrivalen AC Milan har lidt endnu et knæk.

Søndag eftermiddag måtte Inter for anden gang i denne uge gå fra banen i en ligakamp uden en sejr.

Holdet havde ellers vendt 0-1 til 2-1 på udebane i topkampen mod AS Roma, men til sidst udlignede hjemmeholdet til 2-2 ved Gianluca Mancini på hovedstød.

Dermed er afstanden mellem ligaens nummer to og tre stadig tre point. Til gengæld har AC Milan nu også et hul på tre point ned til Inter i toppen af Serie A efter 17 spillerunder.

For femte gang i Inter seks seneste kampe var der ingen spilletid til Christian Eriksen. Fynboen så således helt kampen fra sin plads på bænken.

Herfra kunne han se hjemmeholdet tage føringen efter lidt mere end et kvarters spil.

Bolden havnede hos Lorenzo Pellegrini på kanten af feltet, og hans flade afslutning blev rettet af, så målmand Samir Handanovic stod som forstenet, mens bolden gik i mål.

Det var den eneste scoring i en jævnbyrdig første halvleg.

Fra begyndelsen af anden halvleg var gæsterne som forvandlet. Inter pressede på, og Lautaro Martinez var en kæmpe afbrænder fra en udligning i begyndelsen af anden halvleg.

Ikke længe efter kom udligningen så, da Milan Skriniar hoppede højest efter en dødbold og stangede bolden i mål.

Inter fortsatte med at imponere, og yderligere syv minutter senere tog holdet fra Milano føringen på flotteste vis.

Højrebacken Achraf Hakimi tog et træk ind i banen og brugte sit ellers lidt svagere venstre ben til at smække bolden utageligt i målhjørnet via både stolpen og overliggeren.

Siden kunne det sagtens være blevet 3-1 ved flere lejligheder, men i stedet kom hjemmeholdet med et sent modsvar på måltavlen med Mancinis udligning med fire minutter tilbage af den ordinære spilletid.

/ritzau/