Tottenham fik tidligt rødt kort, og Hugo Lloris forærede et mål væk, men Tottenham slog alligevel Southampton.

Det holdt hårdt, men Tottenham fik lørdag en tiltrængt Premier League-sejr efter en uge, der bød på liganederlag mod Leicester og pokalexit i EFL Cup mod Colchester fra den fjerdebedste række.

På hjemmebane vandt Tottenham danskeropgøret mod Southampton med 2-1.

Christian Eriksen spillede hele kampen for Tottenham, mens Southampton stillede med Jannik Vestergaard i forsvaret og Pierre-Emile Højbjerg på midtbanen. Vestergaard blev skiftet ud efter 79 minutter.

Efter en indledning hvor angrebene bølgede lidt frem og tilbage mellem enderne, kom Tottenham planmæssigt foran 1-0 midtvejs i første halvleg.

Bolden blev på kanten af feltet lagt tilrette for Tanguy Ndombele, der med et hårdt spark højt midt i målet scorede til 1-0.

Men så fulgte en på flere måder frustrerende periode for London-holdet. Inden for fire minutter fik højrebacken Serge Aurier to gule kort, og så måtte Tottenham spille videre med ti spillere.

Seks minutter før pausen gav keeper Hugo Lloris sit hold et endnu sværere udgangspunkt.

Nede ved sit mål var han lang tid om at skille sig af med bolden, og da han så blev presset af Danny Ings, forsøgte han sig med en smart dribling. Han fik bare ikke lige bolden med, og så kunne Ings presse bolden over stregen til 1-1. Kæmpe drop.

Men et perfekt veludført kontraangreb gav alligevel Tottenham en opmuntring lige før pausen.

Christian Eriksen spillede bande med Son Heung-min, og danskeren sendte bolden videre til Harry Kane, der satte sig igennem og scorede til 2-1.

Bagud med et mål og med en mand i overtal var Southampton mest i boldbesiddelse jagtende et mål i anden halvleg.

Efter godt et kvarter var det tæt på, men Lloris gjorde noget af skaden god igen, da han mesterligt parerede et hovedstødsforsøg til hjørnespark.

Det lykkedes for Tottenham at trække noget tempo ud af kampen, og hjemmeholdet forsvarede føringen med en god organisation.

Andetsteds i London vandt også Chelsea på hjemmebane. Således blev Brighton på Stamford Bridge besejret med 2-0.

Jorginho indledte scoring på straffespark fem minutter efter pausen, og Willian fordoblede føringen, da der resterede et kvarter.

Danske Andreas Christensen spillede hele kampen i Chelsea-forsvaret.

Med sejrene hænger Tottenham og Chelsea med i toppen. Begge har 11 point for syv kampe.

ritzau/