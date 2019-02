Selv uden Harry Kane og Dele Alli har Tottenham magtet at vinde sine kampe i forskellige turneringer.

Christian Eriksen er stolt over, hvordan Tottenham har klaret sig uden stjernerne Harry Kane og Dele Alli i de seneste uger.

I onsdagens Champions League-ottendedelsfinale mod Borussia Dortmund var det Son Heung-min, Jan Vertonghen og Fernando Llorente, der scorede i 3-0-sejren hjemme på Wembley.

I den hjemlige Premier League har Tottenham vundet de seneste fire kampe i træk. Det er sket i perioden, hvor Kane og Alli har været ude med skader.

- Kane og Alli er to spillere, der plejer at spille, men andre spillere har formået at tage over.

- Det har gjort, at vi kan spille på endnu flere strenge. Og vi ved, vi kan vinde fodboldkampene, siger Eriksen til TV3+.

Danskeren roser især holdkammeraten Son Heung-min, som har taget et stort læs i offensiven på det seneste.

- Son er en klasse fyr, der virkelig arbejder, som jeg ved ikke hvad. Han er altid fuld af energi, og det er kanon at spille sammen med ham, siger Eriksen.

Tottenham skal spille returkampen mod Dortmund i Tyskland om tre uger.

/ritzau/