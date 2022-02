Han står på tærsklen til et stort comeback i fodboldverdenen.

For det er nemlig kun et spørgsmål om tid, før Christian Eriksen er tilbage på banen i en Premier League-kamp, efter han i sidste uge skrev under med London-klubben Brentford.

Men i flere måneder var det ellers en anden London-adresse, som den 29-årige danske stjerne blev rygtet til – nemlig hans tidligere klub Tottenham.

Hovedpersonen afviser dog alle rygter om et Tottenham-comeback. For ifølge Eriksen var det nemlig aldrig en reel mulighed i det netop overståede transfervindue.

»Nej, det var det faktisk ikke. Der var ingen kontakt fra dem angående at komme tilbage, så de var ikke inde overvejelserne,« siger han i et interview med TV3 Sport og tilføjer:

»Nu er jeg jo Brentford-spiller, og for mig handler det om at komme tilbage de næste fire-fem måneder og bevise, at jeg stadig kan spille fodbold. Så må vi se, hvad der skal ske efterfølgende. Det er ikke noget, jeg har tænkt over i hvert fald.«

I samme interview fortæller landsholdsstjernen ligeledes, at en Tottenham-retur ikke er en del af hans planer for fremtiden – i hvert fald lige nu.

Også selvom han for ganske få dage siden rendte ind i Tottenhams træner, Antonio Conte, som også trænede Eriksen i Inter-tiden, i London.

»Det var helt tilfældigt. Da vi stiger ud af taxaen den anden dag, støder vi direkte ind i Mr. Conte,« siger Christian Eriksen og fortsætter:

»Lige nu handler det dog kun om Brentford og om at gøre det godt her, så må vi se, hvad det fører til.«

Christian Eriksen skrev 31. januar – på transfervinduets sidste dag – under på en kontrakt for resten af sæsonen med Brentford.

Danskeren har stået uden klub siden december, hvor han blev løst fra sin kontrakt i Inter, da det ikke er tilladt for fodboldspillere, der har fået indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en slags hjertestarter, at spille i Italien.

Netop sådan en enhed fik Christian Eriksen indopereret i sommer, efter han var faldet om med hjertestop i Parken under EM-kampen mod Finland.

Den danske stjerne kan få debut for Brentford, når danskerklubben lørdag tager imod Crystal Palace i Premier League.

