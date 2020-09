Christian Eriksen giver ikke meget for Thomas Gravesens kritik.

»Øøøh, nej,« lyder den danske landholdspiller umiddelbare og hurtige afvisning.

Det handler om den store chance, som den danske 10er fra en position midt i feltet lossede over mål små 10 minutter før tid i tirsdagens målløse Nations League-kamp mod England.

Her gav Thomas Gravesen i studiet hos Discovery Networks efterfølgende udtryk for, at Christian Eriksen ikke ofrede sig nok i situationen, så det kunne være endt med et dansk mål i stedet.

»Jeg mener jo, at han skal investere noget mere i skuddet. Prøv at se: Han sparker under den. Spark nu igennem bolden og igennem manden for at score det mål på landsholdet. Stik nu det ben ind dér, hvor det gør rigtigt ondt. Det kunne jeg godt tænke mig,« sagde Thomas Gravesen. Se hans kommentar - og den brændte chance - øverst i artiklen

Christian Eriksen er dog ikke enig i den betragtning.

For i et interview med ligeledes Discovery Networks lyder det fra den danske midtbanespiller om situationen.

»Jeg vil faktisk mene, at jeg rammer den for rent. Som jeg sagde inde i omklædningsrummet, da (Thomas, red.) Delaney sagde, at jeg rammer den for godt: 'Det gør jeg også',!« siger Christian Eriksen:

»Jeg prøver selvfølgelig bare at nå at ramme bolden, inden han (den engelske forsvarsspiller, red.) rammer den. Det gør, at jeg får bedre træf på, end jeg egentlig gerne vil have. Og jeg får den selvfølgelig ikke holdt den nede.«

Inden Christian Eriksen konkluderer: »Men jeg vil mene, at lige i den situation trak jeg mig faktisk ikke.«

Kampen mellem Danmark og England endte altså 0-0, og dermed har det danske landshold endnu ikke scoret med Kasper Hjulmand som ny landstræner efter at det i lørdags blev 0-2 mod Belgien.