Christian Eriksens fodboldfremtid kan meget vel snart være på plads.

Den danske landsholdsspillers kontrakt med Brentford udløber nemlig ved udgangen af sæsonen, og derfor skal der med stor sandsynlighed skrives et helt nyt fodboldkapitel om den 30-årige fynbo.

I et interview med TV3 Sport afslører den danske verdensstjerne da også, at han allerede har fået flere tilbud, som han lige nu overvejer.

»Jeg tror ikke, der er nogen fodboldspillere, der efterhånden kan vælge og vrage. Men jeg har fået tilbud og reelle muligheder, som vi lige nu overvejer,« lyder det fra landsholdsstjernen.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

I samme interview forklarer Eriksen, at muligheden for at spille Champions League har stor betydning for hans beslutning.

»Kigger du på den sportslige del, så vil jeg da meget gerne spille Champions League igen, for jeg ved, hvor sjovt det er, men i sidste ende er det ikke altafgørende,« forklarer han.

De seneste uger har der været adskillige rygter om danskerens fremtid, hvor store klubber som Tottenham, West Ham og Manchester United er blevet nævnt som mulige bejlere til Christian Eriksen.

Men spørger man Brentford-træner Thomas Frank, er han positivt stemt i forhold til, om klubbens helt store stjerne vælger at forlænge sin kontrakt med London-klubben.

Brentford sikrede sig tidligere på ugen en ny sæson i Premier League efter sommerferien.

Danskerklubben ligger i skrivende stund nummer 13 i den bedste engelske fodboldrække.

Der resterer to runder, og søndag møder Eriksen og co. Everton på udebane.