Han har tidligere talt med Manchester United om at skifte til klubben.

Men på det tidspunkt var det ikke det rigtige for Christian Eriksen, der dengang spillede for Tottenham.

»Det har altid været noget, der er blevet talt om. For mig var timingen ikke rigtig, den var der ikke, og jeg havde været i Spurs i lang tid og ville prøvet noget i et andet land. Så jeg tog til Inter og havde en dejlig tid der.«

Sådan fortæller den danske landsholdsstjerne i et længere interview med Daily Mail.

Han er netop skiftet til den engelske storklub efter mange spekulationer om, hvor fremtiden lå. Ville han blive i Brentford, eller søgte han nye veje?

Flere klubber blev udpeget som mulige bejlere for danskeren, der fik ophævet sin kontrakt med Inter, da han fik indopereret en ICD-enhed, efter han faldt om med hjertestop under sidste års EM. Noget, man ikke må spille med i Italien.

»Så skete der så noget sidste sommer, og det ændrede den karrierevej, jeg havde i tankerne. At komme tilbage til Brentford og så at være her var ikke noget, jeg tænkte kunne lade sig gøre for et år siden,« siger Eriksen.

En af de klubber der blev nævnt som en del af kapløbet i forhold til at få danskerens underskrift, var Tottenham. Selvfølgelig, fristes man til at sige.

Men ifølge danskeren var det aldrig tæt på et comeback til klubben, han spillede i fra 2013 til 2020.

»At vende tilbage til Tottenham blev bare ved snakken. De kom aldrig rigtig med noget, så det var ikke en mulighed for mig at vende tilbage til Tottenham, og på det tidspunkt havde Manchester United været tidligt ude, det var meget positivt, og vi havde haft gode samtaler. Det var positivt fra første telefonsamtale, og klubben ville gerne have mig, så det stod på længe,« fortæller han om forhandlingerne.

Christian Eriksen fortæller i interviewet, at han i tiden som Tottenham-spiller var i dialog med de managers, der var i United i den periode – det vil sige Louis van Gaal, José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær.