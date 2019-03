På fodboldlandsholdet afhænger meget af Christian Eriksen, og også i Tottenham får den fynske midtbanestjerne lov at arbejde for lønskillingerne.

38 kampe og næsten 3000 spilleminutter er det allerede blevet til for Eriksen, på et tidspunkt hvor Tottenham endnu mangler otte Premier League-kampe og minimum to kampe yderligere i Champions League.

Men den danske playmaker slår fast, at han trods det stramme program er kommet hjem til landskampene mod Kosovo og Schweiz med udhvilet krop og sjæl.

»Benene har det godt. Vi spillede jo ikke i weekenden, og det er lang tid siden, vi ikke har haft kampe hver tredje eller fjerde dag. Det er dejligt og lidt underligt. Jeg er faktisk lidt rastløs, fordi jeg gerne vil ud at spille,« siger Christian Eriksen.

Tottenham kvalificerede sig i sikker stil til kvartfinalen i Champions League, men i den hjemlige liga har klubben haltet en smule og har kun fået ét point i de seneste fire kampe.

I England bliver der spekuleret i, at Tottenhams trup er for smal, og at nøglespillere som Eriksen efterhånden er ved at være slidte. Men den teori afviser danskeren blankt.

»Det er bullshit,« siger han:

»Man vænner sig til at spille så meget. Jeg har trods alt spillet mange kampe i en hel del sæsoner i træk. Det føles snarere unaturligt, når man ikke spiller.«

Den seneste tids skuffende resultater betyder, at Tottenham ikke længere truer de to tophold, Manchester City og Liverpool. I stedet venter en hård kamp om at fastholde pladsen blandt de fire bedste.

Men der er nu ikke optræk til panik i London-klubben.

»For et par måneder siden var der også pludselig alt mulig kaos. Så vandt vi et par kampe, og så var vi i himlen igen. Det er sådan, det foregår i en Premier League-klub.«

»Der er faktisk en fin stemning. Selvfølgelig ville vi gerne have vundet de kampe, men vi har faktisk spillet okay. I den periode, hvor det gik godt, vandt vi måske i overtiden. Det er små marginaler, det drejer sig om,« lyder det fra Eriksen.

I de kommende dage gælder det to kampe med det danske landshold. På torsdag spiller Danmark testkamp på udebane mod Kosovo, og fem dage senere tager holdet hul på EM-kvalifikationen ude mod Schweiz.

/ritzau/