Nedtællingen er begyndt.

Inden for få uger bliver det seneste billede af Christian Eriksen på en fodboldbane – som livløs – forhåbentlig erstattet med jubel og stor glæde, når danskeren får debut for Brentford i Premier League.

Godt otte måneder efter kollapset ved EM-kampen mod Finland står Eriksen foran et vanvittigt comeback, men faktisk ved han stadig ikke den dag i dag, hvad der fik ham til at kollapse 12. Juni.

»Jeg ved ikke helt præcist, hvorfor det skete. Den hele diagnose var ikke helt konkret,« sagde Christian Eriksen fredag, da han blev præsenteret for pressen som Brentford-spiller.

Christian Eriksen har skrevet kontrakt med Brentford indtil slutningen af juni.

»Men sikkerheden i, at jeg har fået indopereret en ICD gør, at skulle det ske igen, så bliver jeg reddet. Jeg har lavet så mange tests, og der er intet tegn på, at det kommer igen.«

Selv virker Eriksen fattet. Næsten så fattet og ubekymret, at man ikke kan lade være med at tænke, at han også gør det for at berolige omverdenen.

For et eller andet sted må juniaftenen og de minutter, hvor han efter eget udsagn »blev sendt til himlen,« stadig sidde i baghovedet bag den geniale fodboldhjerne.

»Hvis der var en bekymring, ville jeg ikke komme tilbage Jeg stoler på lægerne, på min ICD og på hjerte. Jeg føler mig 100 procent sikker på at skulle tilbage.«

Den nye Brentford-spiller fortæller flere gange, hvor mærkelig en situation det egentlig har været for ham.

Han er den eneste, der ikke oplevede kollapset og de minutter, hvor hele nationen holdt vejret. Og netop det har gjort indtryk.

»Jeg husker det jo ikke, og så er det mærkeligt, for jeg føler ikke den samme smerte, som andre føler i forhold til mig. Det har været det sværeste at forstå. At folk er gået en masse igennem, som jeg ikke gjorde.«

Chokket i Parken - som blandt andet bød på hjerteskærende billeder af Christian Eriksens forlovede Sabrina, da fodboldspilleren svævede mellem liv og død – har blandt andet krævet, at der blev taget hånd om situationen med familien.

Spilleren forsikrer, at familien er et rigtig godt sted i dag, men at der måtte tys til hjælp udefra.

»Vi talte med en psykolog efter det skete for at gå igennem det som familie,« siger Christian Eriksen, inden han bliver bedt om at svare på, hvad kollapset mod Finland har ændret i hans liv.

»Det eneste, jeg tror, det har ændret, er, at jeg elsker min familie mere end før.«