Danske Erik Rasmussen formåede at blive et stort navn i USA i løbet af sin fodboldkarriere – både på og uden for banen.

I 80erne og 90erne var han med til at styre den amerikanske indendørsfodbold. Men i løbet af hans liv i USA skete der flere vilde ting udenfor banen end inde på banen. Det fortæller han om i miniserien 'Danish Dynamite i USA' på TV 2 Play.

For allerede i sin første sæson for Wichita Wings gjorde Erik Rasmussen, også kendt som 'TryllErik', sig bemærket både inde på, men især udenfor banen med en tur til Mexico, som på mange måder endte galt for danskeren.

Det var lørdag, og Wichita Wing skulle spille en vigtig kamp søndag aften. Træneren havde givet holdet fri til at lave, hvad de ville, men specifikt havde han sagt til spillerne, at det eneste, de ikke måtte, var at tage til Mexico og Tijuana – så det gjorde Erik Rasmussen selvfølgelig sammen med flere andre danskere - blandt andre Keld Bordinggaard.

Klokken 21 begyndte de andre danskere at sige, at de ville hjem, fordi der netop var en kamp dagen efter. Men Erik Rasmussen besluttede at blive hængende. Det var vanvittigt interessant, som han selv siger.

»Jeg gik så alene rundt der i byens gader og blev lokket ind på en mexicaners taverna. Jeg kom ind og fik et par øl mere, og så sad der en meget, meget smuk kvinde på den anden side af bordet. Og min mexicanske ven, der havde fået mig ind på baren, prikkede mig på skulderen og sagde: 'Kunne du ikke tænke dig at tage med Lupa hjem?'. Det lød da som et rigtig fint forslag,« erindrer Rasmussen og fortsætter:

»Vi begyndte at stå og holde lidt om hinanden og kysse lidt. Jeg syntes, hun var sindssygt lækker. Lige indtil jeg begyndte at røre hende på lårene og fandt ud af, hun havde en pik. Så det var jo sådan set ikke en hun, kan man sige.«

Herefter valgte Erik Rasmussen at tage benene på nakken og tage hjem og søge mod USA igen, men her opstod et nyt problem.

For han befandt sig ved grænsen mellem USA og Mexico, men kunne ikke få lov til at krydse den, fordi der manglede et visum i passet.

Hverken den amerikanske tolder eller træneren i Wichita Wings var til at rykke i. Og Erik Rasmussen blev nødt til at finde hjem på en anden måde.

Han fandt heldigvis en amerikaner, som gerne ville smugle ham over grænsen i sit bagagerum, og da han kom hjem til hotellet, stod der en rasende træner, som truede med at rive hans kontrakt over, hvis ikke han spillede godt næste dag.

Kampen forløb sig nærmest som forventet. Erik Rasmussen scorede holdets tre mål i kampen, og det hjalp på danskerens situation. Han var igen inde i varmen.

SAS Liga Fodbold FC Midtjylland-AGF. AGF træner Erik Rasmussen. Foto: Claus Fisker Vis mere SAS Liga Fodbold FC Midtjylland-AGF. AGF træner Erik Rasmussen. Foto: Claus Fisker

I løbet af sin aktive karriere nåede Erik Rasmussen at spille for Køge, Herfølge, Frem og Brøndby. Herefter Wichita Wing, hvor han stadig den dag i dag er alletiders topscorer. Han har også fået et par kampe for det danske landshold.

Efter sin spillerkarriere har han blandt andet været træner for AGF og FC Midtjylland.