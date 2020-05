Det blev kun til få uger med Erik Rasmussen som radiovært i denne omgang.

Det 59-årige Superliga-koryfæ med kælenavnet Tryllerik vender ikke tilbage som vært på fodboldprogrammet ‘4 på foden’ på Radio4.

»Radioen bliver ikke til noget. Jeg synes, at de ting, jeg laver nu, er de ting, som jeg brænder allermest for. Jeg er havnet et rigtig godt sted nu, fordi jeg har mulighed for at være så meget i Sierra Leone,« siger Erik Rasmussen.

Han blev præsenteret som vært for det nye fodboldmagasin i starten af december, men han nåede kun få gange at stå i spidsen for programmet, før han var væk igen i starten af januar.

Det skyldtes Erik Rasmussens velgørenhedsarbejde i Sierra Leone, men det forlød i starten, at den tidligere fodboldspiller og Superliga-træner kun ville være væk i et par afsnit eller tre.

Men man får altså ikke igen Erik Rasmussens røst at høre som vært for ‘4 på foden’.

»Det korte af det lange er, at jeg var nede i Sierra Leone i næsten to måneder, efter jeg var startet på Radio 4 og havde været der i tre uger,« siger Erik Rasmussen og forklarer.

»Da jeg kom tilbage, var det, vi lavede i Sierra Leone, begyndt at vokse relativt meget. Vi har opstartet Pink Power dernede, som arbejder for sårbare kvinders rettigheder. Der fik vi nogle rigtig gode kontakter og begyndte at samarbejde med UNAIDS og UN Women, så pludselig begyndte det at tage så meget fart dernede, at det var svært for mig at afsætte tiden,« siger Rasmussen.

Foruden det velgørende arbejde i Sierra Leone er Erik Rasmussen også ansat på Hald Ege Efterskole som fodboldleder, og dermed er der altså ikke tid til også at lave radio, når projekterne i Sierra Leone begynder at blive større og større.

»Jeg skulle næsten bruge en hel dag, hver gang jeg var på Radio 4. Jeg kunne ikke rigtig få det til at passe med, hvor højt jeg prioriterer mit skolearbejde og det arbejde, jeg laver i Sierra Leone, hvor jeg er tre måneder om året normalt,« siger Erik Rasmussen.

Han har i omkring otte år haft forskellige projekter i Sierra Leone, hvor han startede med at skabe Football for a new tomorrow - også bare forkortet til Fant, mens han også har været med til at starte et hus for unge piger, som hjælpes ud af prostitution samt et handicap-hus, hvor der bor 22 handicappede drenge.

»Det vil sige, at det fylder meget og har gjort det i de sidste otte år. Det er sindssygt spændende,« lyder det fra Erik Rasmussen.