»Jeg blev stoppet af politiet et par gange, fordi jeg kørte for hurtigt. Men da de kom hen til bilen og så mig, sagde de 'nå, det er dig, The Wizard! Pyt med det, bare kør videre'.«

Danske Erik Rasmussen opnåede i 1980erne decideret stjernestatus i den småsøvnige amerikanske hillbilly-by Wichita – midt i bibelbæltestaten Kansas.

Det kommer der nu en ny TV 2-serie – 'Danish Dynamite i USA' – ud af. Den kigger sammen med en håndfuld tidligere fodboldspillere tilbage på danskernes kæmpesucces for Wichita Wings i den amerikanske indendørsfodboldturnering.

Og én af de danske fodboldpionere er altså den tidligere landsholdsspiller og FC Midtjylland- og AGF-træner Erik Rasmussen.

Hans amerikanske eventyr startede med en kamp på Køge Stadion i 1984. Her stod Jørgen Kristensen, der allerede på det tidspunkt var et stort indendørsnavn i Wichita, på tilskuerpladserne sammen med Wichita-træner Roy Turner.

Og de skulle ikke bruge mere end de 90 minutter på at blive overbevist om, at teknisk overlegne 'Tryllerik' kunne blive en fremragende tilføjelse til amerikansk indendørsfodbold.

»Så bagefter blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at komme til USA og spille,« fortæller Erik Rasmussen, der var – og stadig er – kendt som lidt af fodboldboheme.

»Jeg var et sted i min karriere, hvor jeg egentlig ikke havde så meget lyst til at komme til europæiske klubber. Jeg havde været til prøvetræning et par gange i blandt andet Holland – og jeg syntes, at der herskede en håbløs mentalitet.«

»Så det passede mig faktisk meget godt at komme til USA og spille indendørs – vel vidende, at det kunne sætte min udendørskarriere meget tilbage. Men o.k., en sæson tog ikke mere end seks måneder, så jeg tænkte, at så meget var der ikke at tabe.«

Så drevet af eventyrlyst og nysgerrighed tog 24-årige Erik Rasmussen turen over Atlanten til 'Guds land'. Men der var også en pæn portion skepsis med i bagagen.

»USA var verdens førende nation – på godt og ondt. Jeg har altid haft store obstruktioner i forhold til landet. Dengang i 1980erne stod USA jo bag en masse militærkup og den slags. Samtidig er det også kapitalismens højborg. Og jeg var meget socialt engageret og syntes ikke, at USA var det bedste samfund.«

»Men omvendt ville jeg vanvittigt gerne opleve det, så jeg kunne danne mig et indtryk af det sociale og kulturelle Amerika,« fortæller han.

Mødet med det forjættede land og den amerikanske indendørsliga overgik dog alle 'Trylleriks' forventninger.

»Selve fodbolden derovre var fantastisk sjovt. Hold kæft, hvor jeg elskede at spille det. Det var ikke indendørs ligesom herhjemme, hvor man spiller fire mod fire og er meget taktisk. Det var fuld power og med masser af fysik. Det var pissesjovt!«

»Og så var der den nysgerrighed, som jeg fik stillet. Jeg fik jo oplevet alle de store byer – vi rejste rundt til alle byer. Vi spillede i Chicago, Baltimore, New York, Los Angeles, San Diego og så videre. Det var fantastisk at opleve. At have mulighed for at blive klogere på alle kroge af USA.«

Sammen med syv andre danskere – heriblandt Keld Bordinggaard og Kim Røntved – var Erik Rasmussen en kæmpe succes i Wichita, hvor begejstringen for indendørsfodbold eksploderede.

»Der var plads til 9.800 tilskuere på vores hjemmebane, og der var udsolgt til næsten alle kampe – og vi spillede altså enormt mange kampe,« fortæller Erik Rasmussen.

»Det var vanvittigt sjovt. Der var en helt vanvittig atmosfære – lidt ala Brøndby Stadion, da de vandt mesterskabet forleden. Så meget larm!«

Særligt Erik Rasmussen havde stor succes og blev som den første Wichita-spiller nogensinde kåret til Årets Spiller i den amerikanske indendørsliga. Og danskeren fik tildelt kælenavnet 'The Wizard' – Troldmanden.

»Vi levede en stjernetilværelse. Wichita var dengang en by på størrelse med Aarhus, og det var klart ligaens mindste by. Vi var den eneste professionelle idrætsgren i byen – så vi var store.«

Med berømmelsen fulgte der også privilegier med. Og ligesom at han for slap for fartbøder, slap Erik Rasmussen også ofte for restaurantregninger.

»Når vi gik ud og spiste om aftenen, så skete det ofte, at ejeren kom hen og sagde, at vi ikke behøvede at betale,« fortæller Erik Rasmussen og tilføjer, at pengene faktisk også var gode i amerikansk indendørsfodbold.

»Jeg vil tro, at de bedste spillere halvanden til to millioner kroner på de seks måneder. Og det var mange penge dengang i 1980erne.«

Livet som stjerne i USA smagte af så meget, at Erik Rasmussen endte med at blive derovre i fem år. Først i 1988 vendte han hjem til Danmark, hvor Frem stod klar med en kontrakt. Otte år senere tog dog han tilbage til Wichita og spillede en sidste sæson for 'Wings'.

Og i 2014 blev Erik Rasmussen optaget i Indoor Soccer Hall of Fame.

»Der blev lavet en amerikansk dokumentarfilm om holdet for et par år siden, hvor jeg var derovre. Og da var der stadig folk, der kunne genkende mig,« lyder det med et grin fra Erik 'The Wizard' Rasmussen.

