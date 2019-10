En tidligere FCK-stjerne toner i næste uge frem på skærmen i Sverige.

Erik Berg, der hed Johansson, da han spillede i den danske hovedstad, har sammen med konen Carina fået sit eget tv-program.

Og det har premiere i næste uge, afslører hun i et opslag på Instagram.

'To kloge husejere. Kommer snart,' skriver Carina Berg i opslaget, hvor hun også har delt en lille smagsprøve på, hvad der venter de svenske tv-seere i programmet, der hedder 'Bergs drømmehus'.

Erik, tidligere Johansson, Berg i kamp for FCK. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Erik, tidligere Johansson, Berg i kamp for FCK. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

'Når man køber først og tænker senere,' lyder overskriften til opslaget, der viser, at parret har købt et 'drømmehus', som viser sig at være faldefærdigt. I teaseren ser man Erik Berg, der i dag spiller for Djurgården IF, og Carina Berg gå rundt og nærstudere huset, som ikke er, som de havde håbet på.

»Det er jo brast sammen. Det er faldefærdigt,« siger Erik Johansson blandt andet i programmet, og parret kan da også konstatere, at der er huller i væggene, gulvet er skævt, og så kan de ikke finde et toilet.

I august fortalte Erik Berg, at parret blev forelskede i huset i det sekund, de så det, men kort tid efter opdagede de, at det ville komme til at koste kræfter.

»Huset var råddent mange steder,« fortalte han til TT. I programmet kommer venner og familie til at give en hjælpende hånd med at sætte huset, der er blevet købt impulsivt, i stand.

Det er knap halvandet år siden, at Erik Berg kom med chokmeldingen, at han ville væk fra FCK. Tilsyneladende ud af det blå.

Forsvarsspilleren var blot et år forinden en nøglefigur på Ståle Solbakkens hold, inden han blev ramt af en grim skade, der kostede otte måneder på sidelinjen. Efter at have kæmpet sig tilbage og spillet et par kampe kom beskeden så.

Han ville hjem til Sverige og kæresten Carina, som han i april 2018 friede til. Et forhold, der fik Erik Berg til at trække i håndbremsen i FCK, fordi han ville tættere på kæresten, der arbejder i Sverige. Det kom han, og parret, der lige nu venter deres første barn sammen, blev gift i december.

Carina Berg var i otte år gift med tv-værten Kristian Luuk. De har sammen en søn.