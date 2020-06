Det er et godt tegn, at han er ved bevidsthed, siger Pep Guardiola efter Garcias sammenstød med Ederson.

Den unge Manchester City-spiller Eric Garcia er ved bevidsthed efter sin skade i aftenens Premier League-kamp mod Arsenal.

Det bekræfter Citys manager, Pep Guardiola, over for Sky Sports sent onsdag aften.

- Vi er meget bekymrede, siger Guardiola.

- Han har reageret ganske godt, men vi er nødt til at vente. Han er ved bevidsthed, hvilket er et godt tegn.

Med cirka ti minutter tilbage af kampen, der endte 3-0 til Manchester City, stødte Eric Garcia sammen med sin egen målmand, Ederson, da han kom stormende ud til bolden.

Sammenstødet var så voldsomt, at læger måtte på banen med en båre og iltmasker.

19-årige Garcia endte med at blive båret fra banen med iltmaske og halskrave på.

Sammenstødet betød, at der måtte lægges 11 minutters tillægstid til kampen.

City-stjernen Raheem Sterling er imponeret af sin unge holdkammerats indsats og håber, at han kommer sig snart.

- Eric havde en fantastisk kamp. Han passede rigtig godt ind og var meget fattet, siger Sterling til Manchester Citys hjemmeside.

- Vi var kede af at se ham forlade banen på den måde.

- Det så rimelig slemt ud, men bagefter lignede han lidt mere sig selv, siger Sterling.

Manchester City ligger på en andenplads i Premier League 22 point efter Liverpool på førstepladsen.

Arsenal indtager en skuffende niendeplads.

/ritzau/