Eric Cantona havde et voldsomt temperament i sin aktive karriere – det kan næppe komme som et stort chok, hvis man er interesseret i fodbold.

De fleste husker sikkert hans kung-fu-spark mod en tilskuer, som kostede franskmanden en karantæne på otte måneder.

Men det var langtfra eneste gang, at Cantonas temperament slog gnister under opholdet hos Manchester United i 1990'erne, hvor han var den helt store stjerne.

I en ny bog om den franske legende åbner holdkammeraterne nu op for, hvordan det var at spille sammen med Eric Cantona.

I bogen, der hedder ’King Eric: Portrait of the Artist Who Changed English Football’, beskrives den første gang, Cantona for alvor viste prøver på sit ’vulkanske temperament’.

Det skete i forbindelse med en Champions League-kamp i 1993 på udebane mod Galatasaray.

Efter kampen, som endte 0-0 og sendte United ud af turneringen, fik Eric Cantona først et rødt kort for et skænderi med en official, og efterfølgende var han involveret i noget tumult i spillertunnelen, hvor politiet også var til stede. Og brugte hårdhændede metoder.

Det forklarer Steve Bruce, der var anfører på daværende tidspunkt, i bogen, som Daily Mirror har bragt et uddrag af.

Eric Cantona ses her i aktion for Manchester United i en kamp mod Liverpool i 1996. Foto: GERRY PENNY

»For enden af tunnelen var vores omklædningsrum, men før vi kunne nå derned, så jeg en betjent slå Eric Cantona i baghovedet,« siger Steve Bruce.

Også Roy Keane husker episoden – og hvad der skete bagefter, da spillerne var nået i sikkerhed.

»I omklædningsrummet gik Eric amok. Han var fast besluttet på at gå ud og finde den ondskabsfulde betjent, som havde svinget sin knippel.«

»Eric var en stor, stærk fyr. Han var seriøs. Han insisterede på, at han ville slå den f***** ihjel’.«

»Det krævede indgriben fra både manageren, Brian Kidd (assistenttræner, red.) og nogle af spillerne for at holde ham tilbage,« siger Roy Keane.

Den irske midtbanespiller var selv kendt for at have et voldsomt temperament, men her turde han ikke bakke Eric Cantona op.

»Normalt ville jeg ikke have bakket ud af et slagsmål, men selv jeg var ikke klar til den her. Der var en masse tyrkere derude!,« siger Roy Keane.

Eric Cantona spillede i Manchester United fra 1992-1997 og stoppede højst overraskende sin karriere i en alder af blot 30 år.

I dag arbejder 53-årige Cantona som skuespiller, og han har haft en lang række forskellige roller i franske film, ligesom han medvirker i den danske western 'The Salvation', hvor Mads Mikkelsen har hovedrollen.