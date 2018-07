Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, forsvarer den tyske fodboldspiller Mesut Özil, efter han søndag meldte ud, at han stopper på det tyske landshold.

»Jeg talte med Mesut mandag aften. Hans holdninger i udtalelen er komplet patriotiske. Det er ikke muligt at acceptere denne form for racisme rettet mod en ung mand, der har knoklet så hårdt for succes for det tyske landshold. Det kan ikke tolereres,« siger Recep Tayyip Erdogan i en pressemeddelelse ifølge BBC.

Mesut Özil har følt sig uretfærdigt behandlet. Derfor stopper han på det tyske landshold. Foto: YURI CORTEZ Vis mere Mesut Özil har følt sig uretfærdigt behandlet. Derfor stopper han på det tyske landshold. Foto: YURI CORTEZ

Det vakte stor debat og skarp kritik, da Mesut Özil i foråret optrådte på et billede sammen med den tyrkiske præsident. Den 29-årige fodboldspiller har siden følt sig uretfærdigt behandlet.

»Det er med et tungt hjerte og efter stor overvejelse, at jeg ikke længere vil spille for Tyskland på grund af de seneste begivenheder, når jeg har en følelse af racisme og mangel på respekt,« skrev Mesut Özil i en lang erklæring på Twitter

III / III pic.twitter.com/c8aTzYOhWU — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018

Det Tyrkiske Fodboldforbund, TFF, giver også sin fulde støtte til Mesut Özil og hans familie.

»Vi fordømmer behandlingen og de truende beskeder, som Özil har modtaget på grund af sine rødder og baggrund. Enhver spiller, uanset om de er i offentligheden eller ej, har ret til at blive beskyttet mod mobning, diskrimination og beskeder, som udtrykker had.«