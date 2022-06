Lyt til artiklen

Det kom nok ikke som en overraskelse for mange, at den norske verdensstjerne Erling Haaland ville skifte klub denne sommer.

En større overraskelse er det nok, at den spanske storklub Real Madrid planlægger at hente Haaland til klubben, på trods af at han netop er skiftet til Manchester City.

Ifølge AS er 21-årige Haaland Real-spiller inden for to år, hvor han skal erstatte Karim Benzema, der i dag er 34 år.

Real Madrids interesse skal angiveligt ikke ses som en reaktion på det mislykkede forsøg på at hente Kylian Mbappé til klubben.

Planen var, at den 23-årige franskmand skulle være kommet til kongeklubben denne sommer, mens Haaland skulle komme i 2023.

Sådan gik det som bekendt ikke, og Mbappé valgte at skrive under på en ny kontrakt med Paris Saint-Germain.

Real Madrid menes at være tålmodige i deres jagt på Haaland, da Benzema har været i strålende form, hvor han i denne sæson har scoret hele 44 mål i 46 kampe.

Real Madrid-præsidenten, Florentino Pérez, har da også sagt, at ingen ny spiller vil kunne erstatte den franske topscorer i startopstillingen.

»Hvis nogen kom, ville det være i tilfælde af, at Benzema blev sløv, men ikke for at være en starter,« sagde Perez ifølge AS.

Derudover ønsker Real Madrid også at se Haaland an, da nordmanden allerede har siddet ude i 16 kampe sidste sæson i Dortmund grundet skader.