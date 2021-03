Christian Eriksens Inter kan muligvis gå i FC Københavns fodspor og indgå et samarbejde med et pornofirma.

Ifølge det tyske medie Sport1 vil pornositet Stripchat ind i den italienske klub og afløse dækfabrikanten Pirelli, der i 26 år er blevet synonym med hovedsponsoratet i Inter.

Og der er mange penge i det. Stripchat vil årligt lægge 23 millioner euro, 171 millioner kroner, mens Pirelli 'kun' betaler 11 millioner euro, cirka 82 millioner kroner.

»Det vil være en fantastisk mulighed for os, hvis vi kan være en del af et af de mest værdifulde sportsmærker i verden og samtidig gøre opmærksom på vores produkt,« lyder det fra Stripchat-bossen Max Bennett om det sponsorat, der står til at blive ledigt, fordi Pirelli vil skære ned på engagementet i den økonomisk lidende klub.

Eriksen og Inter har Pirelli som hovedsponsor. Foto: POOL Vis mere Eriksen og Inter har Pirelli som hovedsponsor. Foto: POOL

Således kunne B.T. for en måned siden fortælle, at Christian Eriksen og de andre spilleres løn for juli og august først for nylig er blevet betalt, mens spillerne stadig venter på deres tilgodehavende for november og december.

Med det nye sponsorat kan italienerne komme langt, men spørgsmålet er, hvor meget det rammer Inters øvrige samarbejde med andre virksomheder, der ikke nødvendigvis vil sætte i bås med sexportalen Stripchat.

Det var nemlig det, der blev det springende punkt i FC København, da klubben i Flemming Østergaards regeringstid i flere år havde pornogrossisten BN Agentur som sponsor.

I 2003 fortalte Flemming Østergaard, at han ville rive kontrakten med pornovirksomheden over, og B.T. skrev dengang, at det skyldtes, at storsponsoren Carlsberg ikke fandt det passende at se reklamer for porno på Danmarks nationalstadion.

Fem år senere viste det sig imidtlertid, at sponsoratet, dog lidt i det skjulte, levede i bedste velgående, som B.T. kunne berette.

Nu er probematikken også et emne i Inter.