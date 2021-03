Er han syg, eller …?

Paris Saint-Germains argentinske superangriber Mauro Icardi vakte undren og en smule bekymring hos sine fans med et mystisk Instagram-billede.

Måltyven postede på sin Instagram-story et billede, hvor han ligger i en seng iført iltmaske og med et fjernt blik i øjnene.

Det mystiske billede har fået stærke reaktioner, men nu går Icardi selv ud med en forklaring:

Paris Saint-Germain's Argentinian forward Mauro Icardi celebrates after scoring a goal during the French Champions Trophy (Trophee des Champions) football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Marseille (OM) at the Bollaert-Delelis Stadium in Lens, northern France, on January 13, 2021. (Photo by Denis Charlet / AFP)

'Til alle jer, som har undret sig. Det er et trykkammer, som jeg har derhjemme. Det hjælper mig med at forhindre skader, og det giver mig en hurtigere restitution efter træninger og kampe,' skriver PSG-stjernen ifølge Football Italia.

28-årige Mauro Icardi skiftede i 2019 fra Inter til den franske storklub, hvor han har haft lidt svært ved at finde melodien.

Men under klubbens nye cheftræner, Mauricio Pocchetino, er angriberen blomstret op. Og han står noteret for fem mål i 13 kampe i denne sæson.

Paris Saint-Germain ligger på andenpladsen i Ligue 1 og står med mere end et ben i Champions League-kvartfinalen efter at have besejret Barcelona med 4-1 på udebane.