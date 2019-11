Er du fodboldfan og elsker Superligaen? Så er det her måske noget for dig.

Hvis alt går efter planen, bliver fodboldsystemet VAR (Video Assistant Referee) implementeret i Superligaen fra 2020/2021, og det betyder, at en række stillinger er blevet slået op.

»VAR-operatører og VAR-assistenter søges,« skriver NEP Danmark i en jobannonce på virksomhedens Facebook-side. For at blive VAR-dommer skal du igennem et mindre kursusforløb, der består af VAR-uddannelsen og træning.

Faktisk skal du skynde dig med at ansøge, hvis du vil have en chance.

Dommer Nestor Pitana undersøger en VAR-kendelse ved Gremio-Flamengo i Copa Libertadores. Foto: SERGIO MORAES Vis mere Dommer Nestor Pitana undersøger en VAR-kendelse ved Gremio-Flamengo i Copa Libertadores. Foto: SERGIO MORAES

Uddannelsen har opstart allerede den 18. november med 2-3 træningsdage inden jul. Efterfølgende er der træning fra 20-26. januar 2020, og det finder sted i Valby, hvor du skal være til stede minimum to af dagene. I februar og marts er der også træning i seks lørdage rundt i Danmark.

VAR er allerede i brug i flere nationale ligaer, blandt andet i den franske Ligue 1, Premier League i England og spanske La liga. Den bruges også til VM.

Tilbage i juni i år lød det i en pressemeddelelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU):

»VAR er kommet for at blive, så det er helt klart et spørgsmål om, hvornår vi hopper med på vognen.«

VAR er indført i Premier League. Her bliver det brugt i kampen mellem Everton og Tottenham. Foto: CARL RECINE Vis mere VAR er indført i Premier League. Her bliver det brugt i kampen mellem Everton og Tottenham. Foto: CARL RECINE

Nu er den tid altså kommet.

NEP Danmark søger otte VAR-operatører og otte VAR-assistenter.

Der vil blive udbetalt aspirantløn under uddannelsen og efterfølgende timeløn pr. produktionsdag, fremgår det i jobopslaget.

Ansøgningsfrist er allerede den 10. november 2019. Du kan se jobopslaget herunder: