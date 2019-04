Det er egentlig ikke fordi, Andreas Christensen slet ikke har spillet kampe på det seneste.

Men nu er der udsigt til endnu mere spilletid for den danske forsvarer, der nu har mulighed for at slutte sæsonen rigtig fint af, hvad angår spilletid.

Det sker som følge af, at Antonio Rudiger måtte udgå under kampen mod Manchester United, og den 26-årige tysker har fået en skade i knæet, der kræver en operation. Det skriver Sky Sports.

Og for Rudiger er det et meget skidt tidspunkt at sidde ude på, mens det giver Andreas Christensen mulighed for at spille en stor rolle på et afgørende tidspunkt af sæsonen - især fordi klubbens manager, Maurizio Sarri, ikke rigtig har kigget Gary Cahills vej.

For i Premier League jagter Chelsea den vigtige fjerdeplads, der giver adgang til næste sæson af Champions League.

Her mangler klubben at møde Watford hjemme og Leicester ude i jagten på pladsen i den prestigefyldte klubturnering.

En kamp, som også Arsenal og Manchester United er en del af.

Samtidig er Chelsea også med i kapløbet om Europa League-titlen i år, hvor det i semifinalen gælder Eintracht Frankfurt.

Besejrer Chelsea tyskerne, kan det meget vel betyde, at Andreas Christensen dermed skal spille sin første finale i en europæisk turnering nogensinde.

Tilbage i marts fortalte Andreas Christensen selv, at det har været en sæson, hvor det har været 'op og ned', og hvor han ikke har fået den mængde spilletid han havde håbet på.

»Lige nu er det én dag ad gangen. Specielt fordi jeg nu er begyndt at fokusere på, jeg får mine kampe. Så skal jeg også blive ved med at vise mig frem. Lige nu er jeg bare fokuseret på de kampe, jeg får,« sagde Andreas Christensen dengang til B.T..

På daværende tidspunkt var det blot blevet til tre kampe i Premier League for danskeren, der dog har været med i Europa League-kampene.