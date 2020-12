Det er et skarpt hold af tidligere landsholdsstjerner, som står på deltagerlisten til det næste såkaldte T-trænerkursus hos DBU.

Her bliver tidligere landsholdsbomber Nicklas Bendtner flankeret af blandt andre tidligere anfører Daniel Agger, Lars Jacobsen og Jakob Poulsen, som alle har været profiler på landsholdet.

Desværre er kurset, som skulle have været startet i december, udsat på grund af corona-situationen. Så det er først til sommer, at de fire tidligere landsholdsstjerner skal i ilden til det ugelange intense trænerkursus-forløb, som er forbeholdt tidligere topspillere, som vil gå trænervejen.

Nicklas Bendtner har før luftet tanken om, at han ville gå trænervejen efter karrieren som spiller var slut. Og nu har han taget første skridt. Lige nu blæser det dog i vinden om, hvorvidt han rent faktisk har lagt støvlerne på hylden.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Det er et år siden, at Bendtner, som fylder 33 år til januar, ikke fik forlænget siden aftale med FC København. Siden har han kun optrådt sporadisk som amatørspiller for oldboysholdet i Tårnby FF.

Men i det nyeste afsnit af Dplay-serien 'Bendtner og Philine' afslører Bendtner, at han fortsat holder liv i drømmen om at vende tilbage til fodboldbanen i en ny klub.

»Jeg håber da, hvis det er ud fra de rigtige vilkår, at jeg stadig kan spille fodbold. Jeg har ikke sat mit liv op efter det, og jeg tager bare tingene, som de er. Hvis det kommer, så kommer det. Og hvis ikke, jamen, så er det bare sådan,« siger Bendtner i realityserien, der går helt tæt på Bendtner og kærestens liv.

»Jeg får stadig nogle tilbud, men det er bare uinteressant. Det første og vigtigste for det er, at niveauet er et, jeg finder interessant at spille på. Så kommer der så sted og løn og holdkammerater og træner i en blandet pakke efterfølgende,« tilføjer angriberen, som har 81 landskampe og klubber som Arsenal og Juventus på cv'et.