En person er natten til onsdag hentet i ambulance fra en lejlighed ved Sluseholmen, der tilhører fodboldspilleren Nicki Bille.

Det bekræfter central efterforskningsleder ved Københavns Politi Bjarke Madsen.

Politiet kan tidligt onsdag morgen ikke oplyse noget om personens identitet og altså heller ikke, om den tilskadekomne person er Nicki Bille.

»Der er hentet en person i ambulance, og politiet arbejder på stedet med teknikerudstyr, og det er faktisk også, hvad jeg kan sige på nuværende tidspunkt,« siger efterforskningslederen.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvorvidt der er foregået noget kriminelt på adressen.

»Lige nu efterforsker vi rimeligt bredt, fordi vi reelt ikke ved, om der er tale om en forbrydelse,« siger Bjarke Madsen.

B.T.'s reporter på stedet fortæller, hvordan det var en kvinde og en mand, der i nat blev anholdt, og hvordan politiet efterfølgende var massivt til stede i området. Det kunne tyde på, at politiet enten ledte efter endnu en mistænkt eller et gerningsvåben.

Forbipasserende ved lejligheden kan konstatere, at teknikere iført dna-dragter befinder sig i lejligheden.

Politiet modtog anmeldelsen fra adressen Kenny Drews Vej 67 i København SV.

(ARKIV) Nicki Bille Foto: Jens Nørgaard Larsen

Bjarke Madsen oplyser, at den tilskadekomne er uden for livsfare, men at skaderne har været behandlingskrævende.

Klokken 6.10 bekræfter vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, desuden, at der er to anholdte efter 'episoden'.

Nicki Bille har spillet tre landskampe for A-landsholdet. Han har tidligere spillet for klubber som norske Rosenborg og spanske Villareal.

Nicki Bille er i øjeblikket uden kontrakt, efter han for nyligt blev fyret i Lyngby efter en voldssag. Og for blot fire dage siden var Nicki Bille involveret i en ny voldssag, da han, ifølge flere øjenvidner, slog og truede en dørmand.

