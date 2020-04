Det skyldtes en syg mormor, at den tidligere FCK-spiller Carlo Holse hastede hjem fra Norge.

Hans træner i Rosenborg, Eirik Horneland, gav søndag en melding om, at danskeren havde taget turen til Danmark af personlige årsager, og mandag fortalte han så selv nærmere om detaljerne til Viaplay Sport Live.

»Jeg har en mormor, der desværre har været indlagt med corona-symptomer. Det var heldigvis ikke corona, men det fik de røde lamper til at lyse, og jeg ville bare gerne hjem og se familien i den svære tid. Jeg var alene i Norge, så da jeg fik nyheden om min mormor, var det bare med at komme hjem,« siger han og tilføjer:

»Det var lidt af et reality check. Jeg synes egentlig, det var gået godt. Jeg havde fået lejlighed og bil, og der var ved at være styr på livet uden for fodbolden, så jeg fik et lille chok, og jeg fik bekræftet, at det kunne komme tæt på.«

Holse skiftede FCK ud med Rosenborg i januar. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Holse skiftede FCK ud med Rosenborg i januar. Foto: Niels Christian Vilmann

I forbindelse med udmeldingen fra Rosenborgs træner forlød det samtidig, at Holse har haft det svært i Norge siden skiftet i januar.

»Han kom til Rosenborg på et vanskeligt tidspunkt, og det er da klart, at det har været svært. Vi har prøvet at tage os af ham, så godt som vi kan, men det har været vanskeligt i og med, at vi har været isolerede,« sagde træneren med denne tilføjelse:

»Han har været meget alene. Gruppetræningerne er den eneste sociale omgang, han har haft. Det er klart, at det er vanskeligt for en ung mand, som er kommet til en ny klub i et nyt land. Det er også en af grundene til, at vi til sidst valgte at sende ham hjem til Danmark,« begrunder træneren, mens Carlo Holse forklarer, at det er isolationen, der har gjort det svært.

»Vi gik i to-tre uger uden at træne og lave noget, og der følte jeg mig meget ensom, fordi jeg ikke rigtigt måtte se andre end mig selv. Det handlede om at være gode venner med sig selv. Det var hårdt. Jeg følte lige, jeg var kommet i gang og på plads, så det var et tilbageslag, men sådan er det. Man må tage det sure med det søde,« lyder det fra danskeren.