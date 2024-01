Danmark blev taget på sengen, da dronning Margrethe abdicerede for åben skærm i sin nytårstale.

Søndag 14. januar når 52 år som Danmarks regent sin ende, idet hun overlader tronen til kronprins Frederik.

Det har fået det danske fodboldlandshold til at sende en særlig hyldest til Dronningen.

Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

»Af hjertet tak til H.K.H. Dronning Margrethe,« skriver herrelandsholdet på Instagram.

»Tak for Deres 52 år som landets regent og for alt, hvad De har gjort for Danmark.«

Opslaget er ledsaget af to billeder af regenten med fodboldlandsholdet – det ene af nyere dato, hvor man ser spillere som Thomas Delaney, Simon Kjær og Christian Eriksen på billedet.

Det andet, hvor hun står sammen med prins Henrik, prins Joachim og kronprins Frederik, ses profiler som Allan Simonsen, Frank Arnesen, Søren Lerby og Michael Laudrup.

»En særlig tak for Deres interesse i vores hold, det er vi både enormt stolte og taknemmelige for.«

Landsholdet skal i aktion igen 23. marts, når Schweiz gæster Parken.