I Sønderjyske tænker man ikke længere over top 6-placeringer eller nye ishockey-triumfer. I dag er der kun én ting, der tæller for det sønderjyske sportskonglomerat:

At overleve coronakrisen!

For det er desværre ikke givet, at Sønderjyske - der har professionelle afdelinger inden for håndbold, ishockey og fodbold - overlever den krise, som samfundet er kastet ud i som følge af den verdensomspændende coronavirus.

»For SønderjyskE handler det om at overleve stormen og holde sig i live,« siger administrerende Sønderjyske-direktør, Klaus Rasmussen, til Der Nordschleswiger.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Han kan ikke garantere, at det sønderjyske sportsflagskib kommer levende ud på den anden side af krisen. En lukning er skrækscenariet.

»Det forsøger vi med al magt at undgå. Men der er ingen garantier.«

»Vi er én af mange virksomheder i underholdningsbranchen, der er under et enormt pres. Vi vil kæmpe med alt, vi har.«

Coronakrisen har lukket størstedelen af de danske samfund helt ned - i første omgang til efter påske.