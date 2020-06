PSG-stjernen Neymar var lige ved at blive 790 millioner kroner rigere ved en fejl.

Og selvom brasilieren på ingen måde mangler mønt på kistebunden, så havde han nok undret sig over, hvorfor beløbet lige pludselig blev sat ind på bankkontoen.

Pengene er tænkt til lavt betalte arbejdere fra Brasilien, der har haft det svært under corona-krisen. Det gælder blandt andet rengøringsfolk og kokke.

Det skriver AFP.

Foto: Benoit Tessier Vis mere Foto: Benoit Tessier

De 790 millioner kroner fra regeringen var klar til at blive overført til Neymar, men fejlen blev opdaget i tide, så pengene havnede det rigtige sted i sidste ende.

AFP understreger, at fodboldstjernen ikke selv har anmodet om pengene, og han er muligvis slet ikke klar over, at beløbet var ved at havne hos ham.

Hvordan Neymars fødselsdagsdato, ID-nummer og navn er havnet på overførelsen melder historien ingenting om.

Brasilieren er verdens dyreste fodboldspiller. Det blev han i 2017, da han skiftede fra Barcelona til PSG. Den franske klub betalte i omegnen af 1,6 milliarder kroner for Neymar.