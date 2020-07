Spotlightet har været rettet stift mod Christian Eriksen i hans første måneder som Inter-spiller, og indtil videre har det været lidt af en rutsjebanetur.

»Det kan ikke være anderledes, hvis du hedder Christian Eriksen, halvdelen af Europa er på sporet af dig, og Inter køber dig for at konkurrere med Cristiano Ronaldo.«

Meldingen er klar fra italienske La Gazzetta dello Sport. Forventningerne til den danske midtbanespiller er tårnhøje, og faktisk er det begyndt at gå Eriksens vej efter en kaotisk start. Nu kræver man mere lederskab og kontinuitet af danskeren.

Eriksen skal tage mere ansvar og guide sit hold op på andenpladsen, som er inden for rækkevidde: Lazio har fire point mere, men Inter har en kamp i hånden.

Eriksen skal løfte holdet, og ikke omvendt Carlo Angioni, La Gazzetta dello Sport

For Eriksen har der været et før og et efter coronapausen. Inden 8. marts formåede danskeren aldrig at finde rytmen i den italienske fodbolddans, men det har været helt anderledes, siden fodbolden er genstartet.

Den 28-årige dansker scorede både mod Napoli og Brescia, og derudover har han utvivlsomt oppet sit niveau.

»Han er tydeligvis på rette vej. Han har taget et spring frem i forhold til i vinter. Skud, målgivende afleveringer og muligheder skabt er vokset,« skriver La Gazzetta dello Sport og uddyber, at træner Antonio Conte nu har givet ham nøglerne til at styre Inters motor.

Efter knap et halvt år i klubben er Eriksen så småt ved at blive en profil. Han er blevet mere central på holdet, men hvis det for alvor skal lykkes danskeren at vinde de blåsorte hjerter i Milano, er det nu, han skal træde til.

Christian Eriksen i kamp mod Sassuolo sidst i juni. En kamp, hvor han startede på banen, men ikke gjorde det store væsen af sig. Foto: MATTEO BAZZI Vis mere Christian Eriksen i kamp mod Sassuolo sidst i juni. En kamp, hvor han startede på banen, men ikke gjorde det store væsen af sig. Foto: MATTEO BAZZI

»Eriksen skal løfte holdet, og ikke omvendt,« mener La Gazzetta dello Sports Carlo Angioni.

Første skridt er søndagens kamp mod Bologna, hvor Christian Eriksen starter på banen, og hvor der vil blive holdt skarpt øje med, om danskeren tager mere ansvar.

Kampen sparkes i gang klokken 17.15