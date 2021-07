Storklubben Ajax Amsterdam er blevet ramt af en enorm tragedie.

Fodboldklubbens unge talent Noah Gesser mistede nemlig livet i en forfærdelig bilulykke fredag aften i Holland. Han blev blot 16 år gammel.

Det skriver det hollandske medie De Telegraaf, som har fået den tragiske nyhed bekræftet af flere af Noah Gessers holdkammerater samt flere Ajax-medarbejdere.

Fodboldtalentets bror sad ligeledes i bilen, og han mistede også livet. Avisen tilføjer, at der var tale om en kollision mellem en personbil og en taxa.

All our thought are with his family, friends and teammates. https://t.co/oOAKnWL6vE — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) July 30, 2021

Noah Gesser har været en del af ungdomsakademiet i Ajax siden 2018, hvor han kom fra amatørklubben Alphense Boys.

Ajax Youth Academy har delt den kedelige nyhed på sin private Twitter-profil. Her er organisationen selvfølgelig knust over hændelsen.

'Tragiske nyheder fra Holland, hvor 16-årige Noah Gesser er afgået ved døden. Vores tanker er med hans familie, venner og holdkammerater. Hvil i fred,' står der helt præcist.

Noah Gesser blev anset som et stort talent, og derfor var der også en anden hollandsk storklub, som var ude efter ham i 2018 – nemlig Feyenoord.