Der er opstået en voldsom brand nær fodboldstadionet St. Mary's.

Branden er opstået i en bygning lige ved siden af hjemmebanen for Championship-holdet Southampton, hvor en enorm røgsky stiger op fra bygningen.

Derfor er onsdagens kamp mellem Southampton og Preston blevet aflyst på grund af den voldsomme brand.

BBC oplyser, at én person er blevet tilset, efter har indåndet en masse røg, men der meldes ikke om andre tilskadekomne.

Southampton har i samråd med de lokale myndigheder og beredskabstjenester taget beslutningen om, at kampen ikke kan blive spillet.

»Southampton beklager at meddele, at aftenens Championship-kamp mod Preston er blevet udsat. Beslutningen er blevet truffet efter samråd med lokale myndigheder og beredskab, efter at en stor brand brød ud i en bygning ved siden af ​​St Mary's Stadium tidligere i dag.«

»Hændelsen har forårsaget betydelige forstyrrelser i området med vejspærringer omkring stadion, da brandvæsenet fortsætter med at håndtere situationen,« skriver klubben.

Southampton oplyser videre, at der vil blive sat en ny dato for, hvornår kampen skal afvikles.