Under Ronald Koeman fik den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite masser af spilletid. Men sådan er situationen ikke længere, efter Xavi har overtaget trænersædet.

Den 30-årige Braithwaite blev skadet i august sidste år i en kamp mod Getafe, men er nu tilbage i fuld vigør.

Det bliver dog ikke til spilletid hver weekend ifølge TV3-reporteren Luna Christofi, der følger den spanske storklub tæt.

»Han spiller i FC Barcelona; det er en kæmpe klub, og der vil altid være konkurrence om pladserne. Det er noget andet end at spille i Levante for eksempel, hvor man er mere sikker på at spille hver weekend, hvis man hedder Martin Braithwaite«, siger Christofi.

Martin Braithwaite har været skadet siden august. Nu skal han kæmpe sig tilbage for at få spilletid i FC Barcelona. Foto: ANDER GILLENEA

For danskeren ser konkurrencen dog hårdere ud end nogensinde før i den spanske storklub.

I vinterens transfervindue hev FC Barcelona nemlig en lang række konkurrenter ind til Martin Braithwaite, da man eksempelvis hentede Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré og Ferran Torres.

Sidstnævnte er en massiv investering for klubben, da man brugte over 400 millioner kroner for at sikre hans underskrift.

De navne slutter sig til en række profiler som Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Ansu Fati og Luuk de Jong, der allerede var i FC Barcelona.

Alligevel understreger Luna Christofi, at der overraskende kan være muligheder for Braithwaite.

»Han er den type, han er. Det skal der nok blive brug for. Især i perioder som nu med mange kampe, mange skader, mange coronatilfælde og så videre,« mener hun.

»Jeg siger ikke, at hans fremtid er, at han spiller hver eneste weekend. Det gjorde han kun i en periode under Koeman, men der så truppen anderledes ud. Det tror jeg godt, at han ved. Jeg tror, at hans mentale styrke gør, at han kan leve med det.«

Braithwaites mentale egenskaber går ifølge Christofi hånd i hånd med Xavis, og fordi det ikke går som håbet for Barcelona i denne sæson, skal Braithwaite gribe chancen og kæmpe for spilletid.

»Mod Atlético Madrid var det noget af det bedste Barcelona-spil i denne her sæson, men Xavi har ikke fundet nøglen 100 procent. Det skal Martin Braithwaite notere sig. At drejebogen ikke er skrevet endnu,« siger Christofi.

Skadespausen har dog haft konsekvenser for Braithwaite.

»Hvis vi skal være helt ærlige, er han nok ikke den Barcelona-spiller, folk taler mest om. Det gjorde man jo en gang. Men når man er skadet så længe, er man jo bare ikke det store samtaleemne,« siger Christofi.

Alligevel er den rutinerede tv-reporter optimistisk og tror på spilletid til danskeren, netop på grund af angriberens vilde mentale evner.

»Havde man sagt det for ti, fem eller tre år siden, så havde man jo været meget overrasket over, at han spiller i Barcelona nu. Man kan kalde det naivt, at han tror så meget på sig selv, men hvis han kan være i det, så har jeg meget stor respekt for det. Bare fordi det er naivt, så skal man have lov til at tro på det,« afslutter Christofi.

Martin Braithwaite har spillet 57 kampe for FC Barcelona og scoret ti mål i alle turneringer.