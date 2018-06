Kasper Schmeichel var i verdensklasse og afgørende for Danmarks sejr, mener holdkammeraterne.

Saransk. Kasper Schmeichel var den primære årsag til, at det danske fodboldlandshold vandt VM-åbningskampen over Peru med 1-0 på trods af, at meget spil foregik inde foran Danmarks mål, og Peru havde flere store chancer.

Det mener flere af spillerne på det danske landshold. En af dem er Thomas Delaney.

- Han havde fantastiske redninger. Der var flere gange, hvor jeg holdt vejret derinde, det var en superpræstation af ham, og han sikrede os point i dag, siger Thomas Delaney.

Højrebacken Henrik Dalsgaard bruger betegnelsen verdensklasse.

- Når vi spiller mod så gode hold, så skal man have en målmand i verdensklasse. Det beviste han i dag, at han har.

- Han havde en enkelt eller to redninger på tidspunkter, hvor det så lidt farligt ud. Men vi kunne også bare selv have lukket kampen i den anden ende, siger Dalsgaard.

Anfører Simon Kjær påpeger, at danskerne gav deres målmand overarbejde.

- Der kom måske lidt flere chancer, end vi havde forventet. Det er vigtigt at have en rigtig god keeper, som vi havde i denne kamp, og Kasper har alle facetter i sit spil.

- Han kom ud, når der var tryk på, og han tog det, han skulle tage, siger Kjær.

De danske spillere roste også Schmeichel for at være gode til at tage temperaturen på kampen og sprede ro til resten af holdet. Men han var også ude med en opsang, da der var behov for det omkring straffesparket til Peru.

På det tidspunkt ville han have noget mere energi ind i markspillerne.

- Jeg ville bare gerne have os lidt mere i gang. Jeg synes, at de begyndte at få en overhånd i spillet, og det var rigtig vigtigt, at vi kom tilbage til noget af det spil, som vi har vist før.

- Man lærer af erfaring, hvornår man skal kommunikere med holdkammeraterne, og hvordan man skal sige det på en måde, så man får det bedste frem i hver enkelt spiller, siger Kasper Schmeichel.

/ritzau/