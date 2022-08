Lyt til artiklen

Han er Englands rigeste mand, og han er vild med fodbold - i særdeleshed Manchester United.

Derfor pønser Sir Jim Ratcliffe nu på at købe den mægtige, men kriseramte Premier League-klub.

Det meddeler en talsmand for Ratcliffe, som står bag kemivirksomheden Ineos, der har gjort ham til den mest velhavende mand i det fodboldglade land.

Dermed kan den hårdtprøvede storklubs fans - og Christian Eriksen - måske begynde at glæde sig til en fremtid uden de efterhånden forhadte amerikanske ejere, Glazer-familien.

Daily Mail skriver, at Jim Ratcliffe, som er god for mere end svimlende 100 milliarder kroner, melder sig på banen som en ny ejer af Manchester United.

I første omgang vil den 69-årige brite købe en andel af klubben, for på lidt længere sigt at overtage hele ejerskabet fra Glazer-familien.

Amerikanerne har fået Manchester Uniteds fans på nakken, efter at klubben er kørt af sporet i de sidste ni år, hvor det ikke er blevet til et mesterskab, og hvor de anklages for ikke at have investeret nok i klubben, som har et stadion og træningsfaciliteter i forfald.

Glazer-familien har tjent milliarder på ejendomme og ejer også NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers. De overtog ejerskabet af Manchester United i 2005, men særligt i de seneste år har klubben været elendigt drevet, og de store triumfer er udeblevet.

Manchester United vurderes at være 40 milliarder kroner værd, men det er endnu ikke meldt officielt ud, hvorvidt amerikanerne er villige til at sælge eller ej, men de skulle have åbnet op for tanken om, at det kan være en god ide, ifølge Bloomsberg.

Men derfor er det nok alligevel klogt, hvis Jim Ratcliffe, som også bød på Chelsea tidligere på sommeren, Christian Eriksen og fansene væbner sig med tålmodighed.