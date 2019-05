Englands fedeste fodboldløn rakte til to mål i 27 optrædender.

Så lidt fik Manchester United ud af chileneren Alexis Sanchez i denne sæson, der ligesom klubben har haft et skuffende år.

Derfor siger manden, der tjener godt 4,3 mio. kr. ugentligt, undskyld.

»Det har været en meget hård sæson... Fansene er dem, som fortjener en undskyldning, fordi de altid støtter, uanset hvad der sker,« skriver Alexis Sanchez i et opslag på sin Instagram-profil.

Ud over Manchester Uniteds dårlige slutplacering som nummer seks kommer Sanchez også ind på sin egne præstationer.

Den chilenske kantspiller har scoret et sølle mål i Premier League.

»Personligt præsterede jeg ikke, som jeg håbede, grundet uforudsigelige skader. Pressen og mennesker har spekuleret i ting, som ikke passede. Jeg har altid været professionel på alle måder. Jeg underskylder til fansene for ikke at være i stand til at opnå vores målsætninger, men ikke desto mindre er vi Manchester United,« skriver Alexis Sanchez.

Han kom til klubben i januar 2018 fra Arsenal, hvor han var en af profilerne og de bærende kræfter på holdet.

Men niveauet har han aldrig formået at genfinde i Manchester Uniteds trøje.

Sanchez er dog ikke i tvivl om, at traditionsklubben vil genfinde svundne tiders storhed.

»Jeg er sikker på, at Manchester United en dag vil vende tilbage til at være den klub, som den var i gamle dage under Mr. Alex Ferguson,« skriver han også.

Under den legendariske skotske træner vandt Manchester United 38 titler fordelt på næsten 27 år.