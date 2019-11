Der var tilsyneladende dårlig stemning mellem Raheem Sterling og Joe Gomez, da landsholdet mødtes mandag.

Den engelske kantspiller Raheem Sterling er blevet droppet fra truppen til EM-kvalifikationskampen mod Montenegro på torsdag. Det skyldes "uro" i træningslejren mandag.

Det oplyser Det Engelske Fodboldforbund (FA) sent mandag aften.

- FA kan bekræfte, at Raheem Sterling ikke vil blive taget i betragtning til torsdagens kvalifikationskamp til EM i 2020 mod Montenegro. Det sker som følge af uro på et privat holdområde på St. George's Park (FA's nationale fodboldcenter, red.) i dag. Han er fortsat en del af holdet, skriver FA i en udtalelse på sin hjemmeside.

I samme udtalelse siger landsholdstræner Gareth Southgate:

- Vi har truffet beslutningen om ikke at tage Raheem i betragtning til kampen mod Montenegro på torsdag.

- En af vores store udfordringer og styrker er, at vi har været i stand til at adskille klubrivaliseringer fra landsholdet. Desværre sad følelserne fra gårsdagens kamp stadig udenpå tøjet.

Søndag tabte Raheem Sterling og resten af Manchester City 1-3 til Liverpool i Premier League. Det betyder, at Liverpool har et forspring på ni point til City, der ikke længere er nummer to i tabellen.

Under kampen kom Sterling op at toppes med Liverpools Joe Gomez.

Sterling, der tidligere har spillet for Liverpool, skal have fortsat uenighederne med Gomez, da landsholdet mødtes mandag.

Ifølge The Telegraph har Raheem Sterling undskyldt over for Joe Gomez og resten af den engelske trup.

- Min fornemmelse siger mig, at dette er den rette beslutning, udtaler landstræner Gareth Southgate.

- Nu hvor beslutningen er truffet med opbakning fra hele holdet, er det vigtigt, at vi støtter spillerne og fokuserer på kampen torsdag aften.

/ritzau/