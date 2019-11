England var allerede kvalificeret til EM, da englænderne ude slog Kosovo med 4-0 i gruppe A.

Det var langt fra et opgør på den helt store klinge, da England søndag var på besøg i Kosovo for at spille landskamp.

England kvalificerede sig til EM-slutrunden forleden med en 7-0-sejr over Montenegro, og derfor var det primært æren, der var på spil i opgøret i gruppe A.

England vandt opgøret 4-0 efter tre mål i slutfasen, hvor anfører Harry Kane stod for den ene scoring.

Dermed nåede Kane op på i alt 32 mål for England, efter at han forinden scorede hattrick i de to seneste kampe.

Kane er dermed nummer seks i statistikken over de mest scorende engelske landsholdsspillere.

Wayne Rooney topper den liste med 53 mål.

Sejren betød, at England sluttede gruppespillet med 21 point og en målscore på 37-6 på førstepladsen.

Tjekkiet var også allerede EM-klar og tillod sig at tabe 0-1 hjemme mod Bulgarien, der dermed hentede sin første sejr i kvalifikationen.

Raheem Sterling var tilbage på det engelske hold, efter at han blev droppet til torsdagens opgør mod Montenegro.

Det skyldtes, at Manchester City-stjernen mandag i landsholdslejren kom op at toppes med holdkammerat Joe Gomez, mindre end 24 timer efter at det havde slået gnister mellem de to spillere i opgøret mellem Liverpool og City.

Gomez var slet ikke med i Kosovo på grund af en skade, og landstræner Gareth Southgate gav spilletid i målet til Nick Pope fra Burnley, mens Jordan Pickford fik en dag på bænken.

Det lykkedes England at få scoret et mål inden pausen, da Alex Oxlade-Chamberlain fandt Harry Winks. Tottenham-spilleren gled igennem, og alene med Kosovos målmand sendte Winks sikkert bolden i nettet til 1-0.

Efter pausen sørgede Kane for 2-0 med ti minutter igen, da han sendte bolden i mål fra tæt hold.

Marcus Rashford scorede til 3-0 syv minutter før tid, og Mason Mount sørgede i tillægstiden for 4-0.

