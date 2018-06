Englands fodboldlandshold viste fornuftige takter før VM ved at besejre Nigeria 2-1 på Wembley.

London. De engelske landsholdsstjerner viste lørdag, at VM-formen er godt på vej.

I næstsidste testkamp og med 16 dage til holdets første gruppekamp mod Tunesien vandt England 2-1 over Nigeria på Wembley i London.

Første halvleg var markant bedre end anden for England, men scoringer af Gary Cahill og Harry Kane var alligevel nok til at sikre sejren.

England møder Costa Rica i sidste testkamp 7. juni, før det går løs ved slutrunden i Rusland.

I lørdagens dyst var englænderne overlegne i første halvleg. Der gik bare syv minutter, før Chelsea-stopperen Gary Cahill havde pandet England på 1-0 med et velplaceret hovedstød.

Tottenham-profilen Harry Kane udbyggede føringen til 2-0 fem minutter før pausen, da han kronede et flot engelsk angreb ved at sparke bolden under målmand Francis Uzoho, som ikke så heldig ud i situationen.

Det kunne være blevet til mere, men England måtte tage til takke med 2-0 ved pausen.

Nigeria skiftede fire nye ind i pausen, og det hjalp tilsyneladende. I hvert fald kom nigerianerne ud med en helt anden attitude end i første halvleg.

Arsenal-spilleren Alex Iwobi reducerede til 1-2 i det 47. minut, da han fulgte op på et stolpeskud med en sikker afslutning.

Nigeria havde chancerne til at udligne, men englænderne holdt fast i den snævre føring til kampens sidste fløjt.

England er i gruppe med Tunesien, Panama og Belgien ved VM. Nigeria møder Argentina, Kroatien og Island.

/ritzau/