Belgien missede søndag muligheden for at stikke af i toppen af Danmarks Nations League-gruppe.

Der er fornyet spænding i toppen af gruppe 2 i Nations League, som Danmark er en del af.

Søndag mødtes de to tophold, Belgien og England. Belgierne kunne med en sejr have bragt sig fem point foran englænderne, men det blev i stedet England, der med hiv og sving tog de tre point efter en 2-1-sejr.

Resultatet betyder, at England nu fører gruppen med syv point, et enkelt mere end Belgien.

Der var kun gået lidt over ti minutter, da belgierne første gang kunne juble over et mål på det gabende tomme Wembley. Yannick Carrasco sparkede bolden i kassen, men linjedommerens flag var oppe - der var offside - og fejringen fik en brat ende.

Lidt efter kunne de dog juble løs. Romelu Lukaku blev nedlagt i feltet, og der blev dømt straffespark. Den store angriber tog sig selv af forsøget og sendte bolden i mål.

England var mest på bolden i første halvleg, men havde svært ved at skabe chancer og spillede generelt ikke prangende.

Alligevel lykkedes det englænderne at udligne, da Marcus Rashford på et straffespark kort før pausen gjorde det til 1-1.

Det uskarpe spil - fra begge hold - fortsatte i starten af anden halvleg. Englands 2-1-scoring efter cirka 20 minutter var da også lettere tilfældig.

Mason Mount skød optimistisk på mål fra det ene hjørne af straffesparksfeltet. Chelsea-spillerens skud blev rettet af, tog en bue over Simon Mignolet i Belgiens mål og endte på utrolig vis i nettet.

Gæsterne kom lidt længere frem på banen i jagten på en udligning, men der blev ikke for alvor satset, og så endte Mason Mount altså som matchvinder.

I niveau A's gruppe 3 vandt viceverdensmestrene Kroatien 2-1 over Sverige, mens Bosnien-Hercegovina og Holland spillede 0-0 i gruppe 1.

