Der var målfest på St. Mary's tirsdag aften, da England og Kosovo bragede sammen i EM-kvalifikationens gruppe A.

Hele otte mål, et brændt straffespark og adskillige chancer til begge hold var status, da England havde vundet 5-3.

Med sejren har England maksimumpoint på førstepladsen efter fire kampe, mens Tjekkiet følger efter med ni point, og Kosovo stadig har otte point.

Kosovo mødte ellers op med en imponerende statistik, da holdet inden tirsdagens opgør ikke havde tabt i de seneste 15 kampe.

En farlig trio. Jadon Sancho, Harry Kane og Raheem Sterling kom alle på tavlen. Foto: DAVID KLEIN Vis mere En farlig trio. Jadon Sancho, Harry Kane og Raheem Sterling kom alle på tavlen. Foto: DAVID KLEIN

Succesen så ud til at fortsætte, da Kosovo kom foran efter blot et minut efter en stor fejl i det engelske forsvar.

Her leverede Evertons Michael Keane en decideret fejlaflevering i forsvaret, og bolden endte for fødderne af Vedat Muriqi, der fandt Valon Berisha, som scorede til 1-0.

Efter otte minutter fik England et hjørnespark, og netop Keane fandt med en hovedstødsaflevering Raheem Sterling, der fra tæt hold headede England på 1-1.

Sterling satte tempo op efter 20 minutter og fandt Harry Kane, der tog et træk og fladt sparkede bolden i mål til 2-1 til England med sit 26. mål i landsholdstrøjen.

Så gik det stærkt, for der skulle scores seks mål i alt i første halvleg. Mergim Vojvoda stod for et underligt selvmål, da England kom foran 3-1, inden unge Jadon Sancho i sidste minut øgede til 4-1 og i tillægstiden igen scorede til 5-1.

Selvtilliden var dog ikke skudt helt ud af Kosovo, og fire minutter efter pausen afsluttede Berisha køligt og reducerede til 2-5.

I det 55. minut udnyttede Muriqi et straffespark begået af Harry Maguire til at reducere yderligere til 3-5.

Så tillod Harry Kane sig at misbruge et straffespark, og Sterling hamrede bolden på træværket, og der var ikke flere mål i kampen.

I gruppe B vandt Portugal 5-1 ude over Litauen efter fire kasser af Cristiano Ronaldo. Stjernespilleren bragte Portugal foran efter syv minutter på et straffespark.

Litauen udlignede i første halvleg, inden Ronaldo scorede tre gange, og William Carvalho sørgede for 5-1 i tillægstiden. Dermed har Ronaldo scoret 93 mål for Portugal.

Frankrig slog hjemme Andorra 3-0 og har i gruppe H 15 point ligesom Tyrkiet. Island tabte ude 2-4 mod Albanien og har 12 point på tredjepladsen.

